Bbc Spirulina, parità con il Nettuno 1945. Adesso la strada è tutta in salita

Si fa sempre più in salita la qualificazione del Bbc Grosseto Spirulina Becagli, superato in garadue dal Nettuno 1945 allo stadio Jannella (3-2) al termine di un incontro che ha messo a nudo tutte le attuali difficoltà della formazione di Jairo Ramos Gizzi.

La mancanza di due mazze importanti come quella del cubano Jorge Barcelan e dell’esterno Freddy Noguera, sabato sera si sono fatti sentire. Il Bbc Grosseto, che nel corso del quinto inning ha perso per infortunio anche il lanciatore partente Luis Gonzalez (contrattura preoccupante all’inguine) ha duellato alla pari con la formazione di Roberto De Franceschi, ma nonostante il sacrificio del rilievo Tony Noguera di frenare un line-up di prima qualità non è riuscito nelle ultime tre riprese a cambiare l’inerzia della gara, a causa di un line-up che non è mai riuscito a trovare la palla giusta da battere e che si è dovuto accontentare di segnare il punto del momentaneo 2-2 grazie al poco controllo dei lanciatori laziali. Un vero peccato, perché adesso Biscontri e compagni, oltre a vincere le tre gare rimanenti (quelle di sabato prossimo sul campo del Nettuno Due e il recupero della seconda partita con la Crocetta) deve sperare in un passo falso del Nettuno 1945 contro il Bsc. La gara di sabato ha visto la Spirulina Becagli passare in vantaggio al 1° attacco sul singolo di Pizzoli, che ha portato a casa Chelli. Il doppio di Scerrato al 2° e quello di Sellaroli al 5° hanno permesso ai laziali di portarsi in vantaggio sul 2-1. Al 6° il Grosseto getta alle ortiche l’occasione per riprendersi la gara: con un out, Pizzoli è salvo in prima per errore, va in seconda sulla valida di Vaglio. Liguori viene sostituito da Paula che concede la base a Biscontri e a Sarrocco, facendo segnare il 2-2. A basi ancora cariche Carletti e Tomsjansen vengono eliminati. Al cambio di campo Rosa fa segnare Zazza e da questo momento il Grosseto non riesce a segnare nemmeno una valida per evitare la sconfitta.