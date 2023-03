Bbc mette una freccia in diamante Arriva l’esterno Tomsjansen

Rushenten Tomsjansen (nella foto) è il nuovo esterno centro del Bbc Grosseto per la stagione 2023. Classe 2001, Tomsjansen è nato a Dordrecht, in Olanda, ma risiede a Willemstad, Curaçao. Il giocatore ingaggiato da Filippo Olivelli è considerato un prospetto: per tre stagioni ha militato nell’organizzazione dei Los Angeles Dodgers, che lo hanno utilizzato nel 2018 e nel 2019 nella Dominican Summer League, con "Robinson" prima e "Shoemakers". Nel 2021 è stato trasferito nell’Arizona League negli Stati Uniti per disputare il campionato di rookie league. Con la prestigiosa casacca dei Dodgers ha disputato 103 incontri. Nella sua carriera, il neo biancorosso ha fatto parte della squadra dei Silicon Storks, che milita nel massimo campionato olandese, e nel Royal Scorpions, una delle compagini più accreditate di Curacao. "E’ stato Shakir Albert – dice il ds Filippo Olivelli – a mettermi sulle tracce di Tomsjansen, un ragazzo dalle grandi potenzialità che è sttao tre anni coi Dodgers".