Bbc-Bsc, scintille in diamante per il derby

Tornano ad accendersi le luci dello Jannella per il match più atteso. Due partite (15.30 e 20) che diranno molto del campionato che Bbc Grosseto e Bsc Grosseto dovranno fare in questa stagione. Sia Bbc che Bsc non nascondono ambizioni di entrare nella top ten italiana e oggi hanno l’opportunità per metterlo in mostra. La Spirulina Becagli, che ha fatto un sol boccone, grazie alle valide del prima base Renzo Martini (44 con 3pbc) e di un attacco che ha chiuso con dodici hit, nella passata stagione ha conquistato una storica semifinale, a 14 anni di distanza dal Montepaschi Bbc. Sarà insomma una stracittadina tutta da seguire, impronosticabile e in grado di richiamare sulle tribune dell’impianto di via della Repubblica il pubblico delle grandi occasioni. Il Bbc Grosseto si presenterà nuovamente con Freddy Noguera in terza base, in attesa del rientro in Italia del "Torito" Jorge Barcelan che è ancora inspiegabilmente bloccato a Cuba per "problemi" burocratici. Al gran completo il Bsc Big Mat, che nei primi quattro inning a Nettuno ha battuto sette valide contro il partente Federico Pecci, uno dei migliori prospetti della serie A, nonostante il punteggio diceva che il Nettuno era avanti "Sono due partite da giocare con attenzione – ha detto il ds del Bbc, Filippo Olivelli – in quanto il Bsc è una squadra davvero competitiva e che ha fatto un ottimo mercato. Siamo tranquilli, ci siamo allenati molto bene in settimana". Tutto si deciderà per qualche episodio. "Sarà fondamentale il comportamento dei rilievi. Nove inning sono lunghi e a inizio stagione ci sarà bisogno di loro. Mi aspetto due gare molto strette, vista l’importanza della posta in palio. Entrambe le formazioni hanno come obiettivo la poule finale: con una doppietta si può fare un bel salto in avanti, con due sconfitte diventa in salita e costringere a battere due volte il Nettuno. z "Arriviamo al derby – commenta Niccolò Cinelli, capitano del Big Mat Bsc Grosseto – con la giusta concentrazione e voglia di stupire anche allo Jannella. Saranno due gare complicate, sicuramente spettacolari che cercheremo di vincere esprimendo il nostro baseball". Per il Big Mat Bsc, dopo il rinvio delle partite contro il Nettuno 1945, il derby di sabato sarà il vero esordio in Serie A nella stagione 2023. "L’interruzione di gara uno e il successivo rinvio dei due match con il Nettuno ci hanno spinto a lavorare con maggiore dedizione in questa settimana. Vogliamo cominciare la stagione nel modo giusto, consapevoli che di fronte a noi ci sarà uno dei roster più competitivi del Paese. Ma noi siamo un gruppo coeso, con tanto talento e spirito di sacrificio che l’anno scorso ha dato filo da torcere a chiunque".