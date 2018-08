2 min





Grosseto, 5 agosto 2018 - Comincia a prendere corpo anche la stagione della formazione femminile della Gea, iscritta al campionato di serie C. Le ragazze biancorosse, allenate da David Furi, inizieranno a lavorare il 1° settembre, mentre ad ottobre scatterà il campionato. La Sanitara Ortopedica Gea è reduce da una stagione straordinaria, la più bella di sempre, con un secondo posto in regular season alle spalle della corazzata Global Cargo Prato (promossa in serie B) e un’eliminazione in semifinale per mano della Pielle Livorno. In attesa di definire il roster grossetano, il presidente Furi ha anticipato una novità: le gare casalinghe di Nalesso e compagne verranno disputate al Palasport di vis Austria il sabato alle 18. Una location più confortevole per gli appassionati, che hanno seguito con entusiasmo l’entusmante cammino dello scorso torneo. La Fip Toscana ha intanto ufficializzato il girone di serie C. Ci sono le new entry Figline e A. Galli Basket che prendono il posto della promossa Prato e della retrocessa Castelfiorentino.

Le dieci partecipanti al campionato 2018-2019: Gea Basketball Grosseto, Pall. Piombino, Nuovo Basket Altopascio, Basket Don Bosco Figline, Pall. Femminile Viareggio, A. Galli Basket, Pielle Livorno, Baloncesto Firenze, Quartiere 5 Firenze, Pallacanestro San Miniato.

