2 min





Grosseto, 19 luglio 2018 - Pablo Crudeli è il nuovo allenatore della Gea Basketball per il prossimo campionato di serie D. Il presidente David Furi, che lascia così la panchina della prima squadra maschile, ha voluto fare un salto di qualità, con l’obiettivo di allestire un quintetto che possa provare a conquistare la serie C. Crudeli, 43 anni, argentino, ha giocato una stagione (2006-2007 in serie C2) in Maremma dove ha già avuto importanti esperienze come tecnico: dal settembre 2012 ha preso in mano il Basket Grosseto e lo ha tenuto fino a giugno 2014, conquistando una Coppa Toscana e la finale dei playoff di serie C regionale contro la Virtus Siena. Dopo aver lasciato la panchina biancorossa è rimasto tre stagioni a Donoratico, con tre playoff centrati e una C silver mancata di un soffio nella serie D 2014-2015. Furi ha infatti messo nelle mani di Pablo Crudeli, che avrà come assistente Luca Faragli e team manager Alessandro Goiorani (suo vice dal 2012 al 2014), due giocatori di esperienza come Matteo Perin, classe 1989, ala, reduce da una stagione con 516 punti nella C silver a San Vincenzo; dopo aver lasciato Grosseto nel 2013-2014 per andare a Civitavecchia. Marco Zambianchi, confermato insieme all’altro Over Marco Santolamazza anche per il prossimo torneo, avrà un grande aiuto sotto i tabelloni invece da Jacopo Roberti, 29 anni, pivot di 198 centimetri, che torna a casa dopo due stagioni a San Vincenzo (450 punti lo scorso anno in C silver) e una a Civitavecchia.

Riproduzione riservata