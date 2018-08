2 min





Grosseto, 4 agosto 2018 - Il comitato regionale della Federpallacanestro ha fissato le date della nuova stagione di serie D. Si partirà l’8-9 settembre con il primo turno della Coppa Toscana open, riservata quest’anno solo alle formazioni di serie D. Il calendario prevede la disputa di altri due turni eliminatori, il 12-13 settembre e il 15-16. Il 22-23 settembre sono in scaletta i quarti di finale, mentre le Final Four sono state messe in calendario il 5-6 gennaio 2019. Il campionato di serie D scatterà invece tra sabato 29 e domenica 30 settembre con la disputa della prima giornata. La Fip Toscana ha previsto una sosta natalizia dal 24 dicembre al 10 gennaio. L’inizio dei playoff è fissato per il 5 maggio 2019. La Gea Basketball, settima classificata nella passata stagione ed eliminata in tre partite dal Basket Calcinaia nei quarti di finale, inizierà a lavorare con il nuovo coach Pablo Crudeli dal 13 agosto: s’inizierà con un allenamento di conoscenza del gruppo poi dal 20 agosto prenderà la preparazione vera e propria. Dopo i ritorni di Jacopo Roberti e Matteo Perin la campagna acquisti è praticamente chiusa.

