Basket, sconfitta amara per la Gea Grosseto Le biancorosse battute dall’Affrico Firenze

Sconfitta amara per la Gea Basketball Grosseto nella sesta uscita della poule salvezza della serie C. Le biancorosse di Luca Faragli si sono arrese domenica sera (58-51 il finale) sul campo dell’Affrico Firenze, al termine di una gara giocata punto a punto. Nonostante l’organico ridotto, con sette giocatrici a referto, Cipolletta e compagne hanno tenuto testa fisicamente alla squadra fiorentina e la sconfitta è imputabile solo a qualche palla persa di troppo e a qualche passaggio avventato nel momento decisivo del match, dopo aver raggiunto e superato l’Affrico. La Gea, dopo essere andata all’intervallo lungo sotto di tre punti, ha disputato un ottimo terzo quarto, con un’ottima difesa, che ha concesso appena sei punti alle locali, ed è passata a condurre. Il vantaggio è stato mantenuto fino a un minuto dalla fine (+4), ma qualche errore ha allontanato la vittoria. a Gea ha chiuso il match con 1448 da due, 621 da tre e 512 in lunetta. AFFRICO FIRENZE: Bruni 9, Navarria 5, Furfaro, Mascio 13, Lazzeri, Pasquali 3, Fusi 5, Matteini 16, Toccafondi,

Frosali 7. All. Fabbri. GEA GROSSETO: Tanganelli 18, Di Stano, Cipolletta, Nunziatini 10, De Michele 19, Lambardi 1, Faragli 3. All. Luca Faragli.