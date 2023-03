Barbanella Uno fa incetta di titoli al campionato regionale Csi di Rosignano

Ottimi risultati per il settore ginnastica artistica della Polisportiva Barbanella Uno a Rosignano, dove si è svolta la prima tappa del campionato regionale Csi di ginnastica artistica: una manifestazione che quest’anno ha visto la partecipazione di ben 400 atlete provenienti da tutta la Toscana. Erano be 62 le atlete, dai 6 ai 17 anni, della società grossetana. Nella categoria lupette large, 7 anni, Aurora Romiti si è classificata al secondo posto della classifica assoluta, mentre Miriam De Gregorio ha vinto la medaglia d’oro nella specialità della trave. Nella categoria tigrotte large (9 anni) Matilde Di Sarno ha conquistato l’argento nel volteggio. Nella categoria allieve Llrge Bianca Manusia è arrivata seconda nella classifica assoluta, seguita da Martina Romboli, terza classificata. Argento al volteggio per Ginevra Barzagli, quarta Viola Bentivoglio e quinta Megan Barberini. Nella categoria ragazze large vince il titolo assoluto Martina Radiconi, seguita da Anna Capasso. Primo posto al volteggio per Beatrice Imbasciati, argento per Elisa De Santis e bronzo per Giada Martellini. Medaglia d’oro al corpo libero per Elisa Favilli, medaglia di bronzo per Elisa De Santis e quarto posto per Sara Giorgetti. ORo alla trave per Sofia Benassi e argento per Elisa Favilli. Nella categoria junior large vince la prova assoluta Eleonora Orlando seguita da Martina Velay. Nella categoria medium allieve seconda Elena Biagioli; nella ragazze medium terza Sofia Maiolino alla trave e quinta al corpo libero per Giulia Vannucci.