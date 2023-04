Barbanella Uno fa incetta di medaglie al Campionato regionale individuale silver

Una giornata vincente per la Polisportiva Barbanella Uno. La società grossetana, impegnata a Montespertoli, nella seconda prova del Campionato regionale individuale silver di federazione categoria Ld 3 attrezzi di ginnastica artistica, ha ben figurato. Nella categoria Allieve 3, Petra Parmesani (11 anni) al debutto quest’anno in questa nuova impegnativa categoria, ha conquistato il primo gradino del podio. Medaglia d’oro anche per Chiara Minelli (11 anni) che migliora il suo precedente piazzamento passando dal terzo al primo posto nella classifica assoluta: uno splendido risultato per questa giovane atleta anche lei al debutto in questa nuova categoria. Ottima anche la prova di Greta Burgassi (11 anni) che migliora di ben 4 punti il suo parziale totale su tutti gli attrezzi, dimostrando di aver ancora grandi margini di miglioramento. Nella categoria senior Sofia Biagiotti conquista un ottimo terzo posto assoluto, seguita a poca distanza dalle compagne di squadra Naike Venturi e Alice Esposito. Ad un soffio dal podio Linda Zambernardi nelle senior 2 che, nonostante una gara precisa a tutti gli attrezzi, si deve accontentare del quarto posto.

"Ci complimentiamo con le ragazze e le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali per questa nuova stagione sportiva ricca di successi – spiega la società Polisportiva Barbanella Uno – che ha visto ritornare in pedana tantissime atlete da tutta la regione, dopo l’inevitabile rallentamento causa covid". E la prossima settimana la Polisportiva Barbanella Uno sarà di nuovo in campo con il campionato individuale silver di Federazione categoria LC3 attrezzi.