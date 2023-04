"Barbanella Uno" al top a Livorno

Un secondo posto a squadre e tre primo posti individuali. Fine settimana intenso per le ginnaste e i tecnici della Polisportiva Barbanella Uno impegnati in competizioni di livello regionale. A Livorno si sono svolti i campionati regionali silver di federazione individuali e a squadre di ginnastica artistica. La squadra composta da Azzurra Terminali, Alice Frosi, Ginevra Chechi e Benedetta Campomori ha conquistato un ottimo secondo posto nel campionato di serie D categoria LC3 attrezzi. Da segnalare in questa gara, il ritorno in pedana di Azzurra Terminali: dopo il brutto infortunio di quest’estate Azzurra è tornata a gareggiare per sostituire la compagna Greta Conti, al momento ferma causa infortunio, dimostrando carattere e generosità e soprattutto di aver recuperato pienamente la forma fisica.

Ottima anche la prova della seconda squadra composta da Melania Santini, Ambra Conti e Matilde Bentivoglio che ha gareggiato con determinazione, ottenendo in alcuni attrezzi punteggi molto interessanti. Nella gara regionale silver individuale di federazione categoria LB3, le allieve di Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali, al primo anno di attività d’agonismo, hanno tutte primeggiato nelle loro categorie, portando a casa tre splendide medaglie d’oro: primo gradino del podio tra le più piccole per Perla Girelli, 8 anni, nelle Allieve 1; primo gradino del podio anche per Daria Pezzuto, 9 anni, nelle Allieve 2; primo gradino del podio anche per Luce Girelli, 11 anni, nelle Allieve 4. Buone anche le prove delle Junior Elisa De Santis, Anna Capasso e Martina Radiconi.

Grande entusiasmo da parte di tecnici e staff della Polisportiva Barbanella Uno per questi nuovi e incoraggianti risultati ottenuti. Dopo la pausa Pasquale le atlete ritorneranno in pedana per le seconde prove di federazione sia individuali che a squadre e per la seconda prova CSI valida per la qualificazione alle finali nazionali.