Banca Tema in vetrina Bene agli "Italiani"

Dai campionati italiani indoor giovanili ai campionati toscani di cross e di lanci, l’Atletica Grosseto Banca Tema brilla ancora.

Ai campionati italiani indoor under (Junior e Promesse) di Ancora, nei 60 metri under 20 Romeo Monaci si è piazzato quattrordicesimo con il tempo di 7’’03: il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha chiuso al quarto posto la sua semifinale dopo aver superato agilmente le batterie (7’’06). Lo stesso Romeo Monaci poi ha partecipato al getto del peso, dove ha chiuso al dodicesimo posto assoluto, con 13 metri e 33, misura che equivale al suo record personale.

Nei 5000 metri di marcia under 23 rocambolesca squalifica per Thomas Borzi che taglia il traguardo in sesta posizione ma è poi eliminato dalle classifiche con la "prova tv" per aver calpestato la linea interna della pista, fra l’altro senza alcun vantaggio. Sempre dai lanci, terzo posto di Filippo Cappagli ai campionati toscani Allievi di lanci invernali: il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema arriva a 28.15 metri nel disco, Francesca Boscherini è sesta con 17.51 metri. Yuri Fe’, Giorgio Laganga e Tommaso Duchini sono i migliori ai Campionati Toscani di Staffette di Cross andati in scena a Fucecchio. Nella 3x1000 metri Under 14 il terzetto dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha chiuso ai piedi del podio nella gara vinta dall’Atletica Livorno. La gara ragazze invece ha visto il dodicesimo posto di Chirico Merlini, Valeri e Tonelli. Poi tanti quinti posti, a partire dalla gara assoluta che schierava Duchini, Boscarini, Sbordone e Catalano (Avanzati, Calvano, Santilli e Micheli sono dodicesimi). Quinto posto anche per Funghi, Fabiani Marraccini e Landini tra le Cadette (Fani, Carotti e Di Monaci sono ventiduesime), e Colombo, Casini e Lubrano tra i Cadetti, gara che ha visto il decimo posto di D’Amico, Bonucci e Sonnini, il quattordicemo di Farini, Santilli e Baldi ed il trentaseiesimo di Figata, Pucillo e Baldi.