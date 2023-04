Banca Tema, che festa Rabai firma il record

Grandi risultati ancora per l’Atletica Grosseto Banca Tema. La società biancorossa ha brillato nell’ultimo fine settimana sia a livello giovanile nella marcia sia nella maratona in Polonia.

Il giovane Riccardo Rabai a Prato ha colto il suo primato societario dei 5 chilometri di marcia Cadetti vincendo in 23’46’’ e confermandosi tra i migliori specialisti d’Italia. Nella solita gara il sesto posto di Paolo Pifferi in 27’03’’. Al femminile (3 chilometri), Alice Pantalei è arrivata quindicesima in 17’49’’ subito davanti Greta Vagaggini (17’54’’). Nella terza prova del Campionato di Società di Marcia del Centro Italia quarto e settimo posto tra gli Allievi (10 chilometri) per Filippo Gorelli (52’41’’) e Matteo Pifferi (53’25’’) mentre negli Under 20 quinto posto di Tommaso Iori (50’41’’). Il più veloce sulla distanza è Thomas Borzi, sedicesimo assoluto con 49’35’’. Tra le donne terzo posto Juniores per Arianna Cipriani (un’ora 00’39’’). Nel weekend in gara anche Alessandro Duchini, che negli 800 metri di Pistoia ha corso in 2’11’’26.

Sulla distanza della maratona invece, straordinaria prestazione di Katarzyna Stankiewicz alla Maratona di Lodz, in Polonia che ha chiuso in ottava posizione correndo in 2 ore 53’36’’ e migliorando di quasi 15 minuti il suo primato societario e di 5 minuti quello provinciale. Si tratta del record femminile di sempre in maratona, per un’atleta iscritta a una società grossetana, nella distanza principe dell’atletica leggera. Una condotta di gara perfetta sempre con un ritmo costante poco sopra a quattro al chilometro che gli ha permesso di raggiungere questo grande tempo. Il suo precedente primato risaliva alla maratona di Roma 2018, quando alla sua seconda apparizione sulla distanza, la chiuse in tre ore e otto minuti, mentre il precedente record provinciale apparteneva a Claudia Vincenti, che a Milano anno scorso fermò il tempo dopo due ore 59’27’’.