Balloni: "Persa un’occasione con il Ghiviborgo"

Il Follonica Gavorrano attende l’arrivo del Terranuova Traiana per riprendere la marcia dopo il ko sul campo del Ghiviborgo di domenica scorsa. "Purtroppo abbiamo avuto degli infortuni in difesa in occasione dei loro gol, ma il pareggio era assolutamente alla nostra portata – spiega Paolo Balloni, presidente dei minerari –. Abbiamo avuto una serie di occasioni, comunque dobbiamo rispettare il Ghiviborgo che ha fatto la sua partita e ha conquistato la vittoria. Abbiamo perso l’occasione per consolidare la nostra posizione in classifica, speriamo domenica prossima di fare meglio. Nella ripresa i nostri cambi sono stati importanti e abbiamo avuto diverse occasioni, ma anche loro erano messi bene in campo. In conclusione la sconfitta ci sta un po’ troppo stretta, forse il pareggio sarebbe stato più giusto, ma dobbiamo rispettare la sentenza del campo". Per il settore giovanile tre vittorie su quattro. L’unica formazione a secco di punti è stata quella degli Allievi regionali 2006, sconfitta 3-2 dal Picchi Livorno. Gara a senso unico invece per gli Allievi classe 2007, che in trasferta hanno travolto il Carli 8-1. Successi esterni per i Giovanissimi regionali 2008 (2-0 al Cascina) e per i Giovanissimi 2009 (5-3 al Piombino).