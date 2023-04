Balloni: "Con il Mobilieri Ponsacco abbiamo sbagliato troppo"

Un pareggio che ha lasciato un po’ di amarezza e rammarico in casa Follonica Gavorrano. Soprattutto per due punti persi per strada, a causa dei troppi errori sotto porta. "Non si può sbagliare tutta una serie infinita di occasioni da rete – ha detto il presidente Paolo Balloni al termine dell’incontro casalingo terminato 1-1 col Mobilieri Ponsacco – poi c’è stata l’espulsione di Dierna e qualche giocatore ha avuto problemi fisici. E così la partita ha preso un’altra piega. I nostri avversari hanno comunque meritato il pari".

Con questo pareggio la formazione mineraria è stata superata dal Poggibonsi, che ora ha due punti in più e che sarà l’avversaria dei playoff della formazione di mister Bonura. "Potevamo vincere per migliorare la nostra situazione playoff – ha concluso il presidente Balloni –. Ora abbiamo l’Ostia e poi il Livorno. Vogliamo concludere in crescendo per giocare i playoff in casa invece che in trasferta. In vista di questo finale dobbiamo ringraziare i nostri tifosi che ci hanno seguito tutto l’anno".