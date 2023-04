Bagarre per il miglior posto nei playout

Ultimi verdetti in Seconda categoria in vista poi degli spareggi. Nel gruppo D invece si gioca per migliorare la propria posizione playout. Il Manciano, che è ad un passo dalla Seconda categoria, oggi sarà in quel di San Quirico per sfidare una squadra già retrocessa. Per i biancorossi il ritorno in Seconda dovrebbe arrivare sulla scia della promozione dell’Argentario. In ottica salvezza sfide delicatissime, come quella di Alberese (penultima) dove arriva il Cinigiano. I bianconeri proveranno a vincere, sperando anche di superare Caldana e Virtus Amiata. Virtus Amiata (terzultima) in quel di Roccastrada a caccia di punti, così come il Caldana a Scarlino. Impegno a Rispescia per la Nuova Grosseto. Programma: girone C, Montieri-Livorno 9, Salivoli-Ribolla; girone D, Alberese-Cinigiano, Argentario-Sorano, Santa Fiora-Campagnatico, Marina-Castell’Azzara, Rispescia-Nuova, Roccastrada-Virtus Amiata, S. Quirico-Manciano, Scarlino-Caldana.