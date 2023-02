Baffetti superstar La Gea si sbarazza del Pomarance

Con un Marco Baffetti incontenibile, la Gea blinda il secondo posto nella regular season del campionato di Prima divisione, sbarazzandosi del fanalino Pomarance (67-54). Il successo dei ragazzi di Andrea Ciolfi, il quarto consecutivo, non è mai stato in discussione, nonostante le assenze di Bassi e Pierozzi e senza l’utilizzazione di Scurti e Mazzei. Gli undici atleti a referto hanno fatto in pieno il loro dovere, chiudendo i primi dieci minuti sopra di sette lunghezze. "Abbiamo affrontato la partita con la mentalità giusta – commenta il coach Andrea Ciolfi – e l’abbiamo gestita perfettamente fino al termine". La palma del migliore va sicuramente a Marco Baffetti autore di 26 punti, con due triple.

GEA: Druda 3, Malfanti 2, Scarpino 5, Baffetti 26, Contri 16, Farinaceo 4, Di Nisio, Benedetti, Nencioni 4, Burzi 4, Baccheschi 3. All. Andrea Ciolfi.