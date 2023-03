Baby in Nazionale Il Bsc fa il "pieno"

Ancora una bella soddisfazione per il Bsc Grosseto. Sono stati infatti convocati per il raduno della nazionale italiana Under 12 i baby biancorossi Gianmaria Fontana e Alessio Secciani che stanno crescendo giorno dopo giorno. "Siamo davvero soddisfatti – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto che disputa il campionato nella categoria Under 12 – per la convocazione dei due ragazzi che si sono impegnati molto anche durante l’inverno. Questo deve incentivare tutti i nostri atleti a lavorare con il massimo impegno, provando a migliorarsi ogni giorno per ottenere e poi mantenere la maglia azzurra anche quando saranno più grandi". Il raduno della nazionale italiana Under 12 si terrà a Modena, domenica prossima. Per quanto riguarda la categoria Junior league, che si ritroverà a Firenze, sono stati chiamati Gregorio Pugliese e Riccardo Risico; infine per la categoria "Senior league", che si allenerà allo stadio Simone Scarpelli, ci saranno Alessandro Dragoni, Matteo Galli, Alessio Ginnesi, Lorenzo Orlandini, Leonardo Mangani e Thomas Lisci. Per il softball entrambe le categorie Little e Junior league si alleneranno nel diamante dello stadio Simone Scarpelli di Grosseto. Per le "piccole" sono state convocate Viola De Gennaro, Ester De Rosa, Ginevra Simoni, Natascia Aquilai, Sveva Miglianti e Francesca Monaci; mentre per le Junior le biancorosse presenti saranno Ginevra Fontana, Beatrice Innocenti, Margherita Secciani e Alessia Neosi. Infine Mattia Sireus, Marco Artitzu e Maor Pasquini Sweed del Big Mat Bsc intanto si trovano al raduno azzurro agli ordini del manager Alberto D’Auria, in preparazione degli Europei under 23 di Vienna.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta Massimo Ceciarini, presidente del Big Mat Bsc Grosseto – della convocazione dei nostri ragazzi. Ogni anno, alla luce degli ottimi risultati che otteniamo nei vari campionati di categoria e delle tante convocazioni in nazionale che gli atleti biancorossi ricevono, la nostra strategia di investire e di credere sui giovani si rivela sempre più corretta e vincente".