Atletico Maremma, quattro squalificati Offese razziste: San Quirico multato

Quattro giocatori squalificati per l’Atletico Maremma, e 70 euro di ammenda per frasi razziste di un tifoso al San Quirico. Sono queste le sanzioni più pesanti del giudice sportivo in questa settimana. In Promozione, tre giornate di squalifica per Federico Bigoni (Atletico Maremma) "per aver bestemmiato e per aver offeso la terna"; una giornata di squalifica per Bianciardi, Forieri e Sgherri (Atletico Maremma), Greco (Invictasauro). In Prima categoria, una giornata di squalifica per Aguzzi (Fonteblanda), Martelli (Monterotondo), Badje, Bigliazzi (Montiano), Giusti, Mancianti (Orbetello Scalo). In Seconda categoria, ammenda di 70 euro al San Quirico di Sorano "per avere, tre propri sostenitori, rivolto ad un calciatore avversario frasi di discriminazione razziale. La sanzione è stata determinata in considerazione della ridotta dimensione del fenomeno isolato". Squalificato fino al 23 aprile il vice allenatore Mazzieri (Sorano); tre giornate di squalifica a Panfi (Cinigiano), tre giornate a Visconti (San Quirico di Sorano); una giornata di squalifica a Ferrini (Cinigiano), Ibraimi (Intercomunale Santa Fiora), Leye (Marina), Vichi (Nuova Grosseto Barbanella), Cerica (San Quirico di Sorano), Muzzi (Roccastrada).