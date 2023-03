Atletico Maremma-Invictasauro E’ un derby che vale la salvezza Sant’Andrea contro il Gambassi

Venticinquesimo turno di campionato in Promozione col derby fondamentale per la salvezza tra Atletico Maremma ed Invictasauro. Una sfida nella sfida visto come le due formazioni sono separate da due punti in classifica e sono poco fuori dalla zona calda della classifica. Con due giornate da giocare e sei punti in palio alla formazione di casa mancano 2 punti per essere sicuri di aver ottenuto la salvezza. Invicta che è ad un passo, tallonato dall’Atletico Piombino. Oggi i tre punti in palio varranno praticamente una stagione. Stessi punti dell’Atletico, 32, anche per il Sant’Andrea. La formazione di Michele Cinelli (nella foto), ottava a quota 32, con 4 punti di vantaggio sui playout, oggi saranno a Gambassi, campo caldo, contro i giallorossi terzultimi in classifica ed ancora in corsa, seppur in maniera complicata, per la salvezza diretta. I biancocelesti, dopo la sofferta vittoria scorsa, oggi non avranno Toninelli, infortunato, De Michele e Comparini squalificati, ma la voglia di chiudere in bellezza la stagione è tanta. Con un successo i biancocelesti saranno ad un passo dal mantenimento della categoria. Saranno poi senza dubbio importanti anche i risultati che arriveranno dagli altri campi. Nella prossima giornata, l’ultima, poi il Sant’Andrea avrà il derby con l’Atletico Maremma. Vincere oggi vorrebbe dire arrivare con meno pressione al finale di campionato. Il programma: Atletico Maremma-Invictasauro, Gambassi-Sant’Andrea.