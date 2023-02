Atletica: semifinale per Monaci ai Tricolori indoor

Monaci in azione

Grosseto, 13 febbraio 2023 - Un record personale sfiorato nei 60 metri, a un passo dalla finale, e uno migliorato nel peso. Esce a testa alta Romeo Monaci dalla trasferta tricolore di Ancona. Nei campionati italiani juniores e promesse indoor, il giovane talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema si fa valere alla rassegna nazionale, correndo in 7”03 sul rettilineo: quarto posto in semifinale tra gli under 20, a soli tre centesimi dalla qualificazione, con il quattordicesimo tempo complessivo del turno intermedio. Dopo aver superato il round iniziale con il crono di 7”06, al secondo posto nella sua batteria, riesce a confermarsi vicino al proprio limite il maremmano, diciotto anni da poco compiuti, già sceso a 7”00 una settimana prima nello stesso impianto. Al debutto nella nuova categoria, il biancorosso cresciuto sotto la guida di Alessandro Moroni si comporta bene anche nel getto del peso: con un lancio a 13.33 incrementa di due centimetri il personal best e chiude in dodicesima posizione. Doccia fredda invece per il marciatore Thomas Borzi, autore di una buona gara che lo vede tagliare il traguardo al sesto posto nei 5000 metri under 23. Ma poi l’atleta allenato da Fabrizio Pezzuto riceve una squalifica a causa di un’infrazione di corsia per aver toccato due volte la linea interna della pista, poco prima dell’ingresso in rettilineo. A Firenze, nei campionati regionali under 18 di lanci, sale sul terzo gradino del podio il 16enne Filippo Cappagli nel disco con la misura di 28.15 avvicinando il recente personale di 28.56. Nella gara femminile con un lancio a 17.51 è sesta Francesca Boscherini, a sua volta classe 2007 e quindi all’esordio in questa fascia di età.