Atlante, oggi il match con la Vigor Fucecchio Izzo: "Dobbiamo vincere, non voglio errori"

Dopo la sosta del campionato di serie B di calcio a 5, torna oggi in campo l’Atlante. Oggi alle 16.30 al Palabombonera di Grosseto arriva la Vigor Fucecchio per la ventitreesima giornata di campionato.

La formazione del presidente Iacopo Tonelli, dopo il successo di due settimane orsono contro il Balca Poggese, riceve i fiorentini che scendono in Maremma senza grande velleità non avendo più nulla da chiedere al campionato, ma sicuramente non verranno a Grosseto per fare una semplice trasferta al mare. "I fiorentini hanno una posizione tranquilla in classifica, ma mai fidarsi – ha detto il tecnico Alessandro Izzo –, ora mancano quattro partite e 12 punti disponibili. Affrontiamo un avversario spensierato, con il proprio obiettivo già raggiunto ma con la volontà di fare risultato. Noi non possiamo sbagliare nulla fino al termine della stagione se vogliamo ottenere qualcosa di importante. Servirà il giusto approccio, tanto cuore e determinazione".

Questi i convocati dal tecnico biancorosso: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Agnelli, Galeota, Kacper, Baluardi, Nil (nella foto), Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi. Assenza pesante quella di Rodrigo appiedato per un turno dal giudice sportivo.