Atlante, l’Under 19 non conosce ostacoli Decima vittoria consecutiva in campionato

Decima vittoria consecutiva per l’Atlante. La formazione under 19 ha battuto anche l’Arpi Nova. Successo con un 4-1 casalingo che blinda il primato del girone H. Poco da dire sulla gara, sempre in mano alla formazione di mister Alessandro Izzo, dove il protagonista dell’incontro è stato Galeota, autore di tre reti.

Nonostante il successo non è rimasto soddisfatto il tecnico Alessandro Izzo. "Prestazione opaca, ma sono contento di chi solitamente gioca meno – ha detto l’allenatore –. Didac, Lessi e Cipollini sono mancati, li aspettiamo. Complimenti all’Arpi Nova che ha disputato una signora partita. Contava solo vincere, rimaniamo la capolista solitaria di un girone complicato. Abbiamo numeri importanti sia in attacco che in difesa. Sono orgoglioso di aver raggiunto la decima vittoria consecutiva".

ATLANTE GROSSETO: Guarducci L., Guarducci F., Agnelli, Kacper, Rodrigo, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Galeota, Morante, Jesus. All. Izzo.

ARPI NOVA: Pilleri, El Moustad, Durante, Cardenas, Odiase, Ed Daoudy, Gialluisi, Mastrolia D., Sabri. All. Mastrolia S.

Reti: 7’, 17’ e 17’ st Galeota, 11’ Pittaro, 15’ Odiase.