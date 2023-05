Atlante, l’Under 19 nell’elite italiana

Non finisce di stupire la formazione under 19 dell’Atlante.

Al Palabombonera la formazione di Alessandro Izzo ha battuto la Fenice Venezia Mestre nel secondo turno nazionale ed approda adesso tra le prime cinque formazioni d’Italia. Nonostante i grossetani si siano presentati in condizioni fisiche precarie e davanti avessero una squadra molto forte in campo nazionale, hanno vinto 6-4 ai calci di rigore. La sfida infatti era terminata dopo 40 minuti di gioco effettivo e due tempi supplementari, sul punteggio di 1-1.

A questo punto l’Atlante Grosseto è tra le prime cinque squadre d’Italia e incontrerà le avversarie in un triangolare in una gara secca per poi disputare le finali nazionali dei play off scudetto.

Non ci sono più aggettivi per definire i ragazzi di Alessandro Izzo che, pur menomati da alcuni vecchi infortuni, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e sono riusciti al termine del match a vincere l’ennesima sfida in campo nazionale piazzandosi nell’elite del futsal italiano. Le due squadre si sono studiate inizialmente, per poi rompere gli indugi, con i veneti che sono passati in vantaggio al 15’ del primo tempo con Bellù. L’Atlante ha sofferto il pressing asfissiante del Venezia ed ha stentato a rendersi pericoloso anche grazie agli acciacchi di alcuni suoi giocatori e anche ad alcune decisioni arbitrali che hanno fatto arrabbiare parecchio i dirigenti locali e tutto il numeroso pubblico presente. Però al 10’ della ripresa i grossetani hanno trovato il pareggio con Didac. Fino al termine non è poi successo molto e nei tempi supplementari Galeota ha sciupato un tiro libero dall’altezza del rigore che poteva darle il successo. Ai rigori però i grossetani hanno fatto il pieno, vincendo 6-4.

ATLANTE GROSSETO: Guarducci, Pittaro, Agnelli, Serghej, Galeota, Poggiaroni, Kacper, Lessi, Cardone, Didac, Jesus. All. Izzo.

VENEZIA MESTRE: Yaghoubian, Mattiazzi, Franzoi, Bellù, Righi, Stefanon, Memo, Origgi, Bui, Schiavinato, Finotti, Zanotti. All. Landi.

Reti: 15’ Bellù, 30’ Didac.