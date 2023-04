Atlante, la Corte d’Appello fa ripetere una partita

Ultimo allenamento giovedì per l’Atlante Grosseto, poi i biancorossi torneranno ad allenarsi per il rush finale martedì. Un po’ di pausa per i biancorossi, impegnati per la corsa alla serie A2 di calcio a 5, col team di Alessandro Izzo che tornerà in campo martedì. Ma a rovinare le festività dei grossetani però è arrivata la notizia che, in modo sorprendente, ci sarà la ripetizione della partita con il Pontedera. La sfida, che fu vinta a tavolino dai grossetani per un ricorso presentato a causa dell’irregolarità nel tesseramento a suo tempo di un calciatore del Pontedera, dovrà essere ripetuta. Il giudice sportivo, valutato il ricorso, assegnò la vittoria a tavolino ai grossetani. Adesso, la Corte d’Appello della Figc ha ribaltato le cose, con la sfida che andrà ripetuta. "E’ un comportamento molto strano – ha detto mister Alessandro Izzo –, penso che non siano concetti difficili da capire. Si sta scrivendo una brutta pagina di sport, vediamo cosa accadrà. La mia società non si fermerà qui e andremo al Collegio di Garanzia del Coni per far valere le nostre ragioni. Ci hanno messo questa ripetizione a tre giorni dallo scontro diretto con la Sangiovannese". A tre giornate dalla fine del campionato, quindi, con l’Atlante Grosseto in corsa per salire dalla B alla A2, arriva una doccia fredda che potrebbe rovinare i piani dei grossetani che ora dovranno rivedere la propria programmazione d’allenamento in virtù di una nuova sfida col Pontedera.