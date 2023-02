Atlante, con la Mattagnanese servirà una prova super. Nonostante le assenze

In attesa del ricorso dopo la sconfitta col Pontedera, oggi l’Atlante Grosseto sfida la Mattagnanese. La truppa biancorossa di mister Alessandro Izzo giocherà a Borgo San Lorenzo alle 15.30 per la diciannovesima giornata del campionato di serie B di calcio a 5. Sesta di ritorno, con l’incognita del risultato del ricorso presentato la scorsa settimana dopo il ko casalingo col Pontedera.

Quello odierno non sarà un impegno facile dato che i fiorentini stanno attraversando un ottimo momento di forma e hanno lottato ad armi pari sabato scorso a Bologna, perdendo di misura. Atlante che poi dovrà fare i conti con alcune defezioni molto importanti. "Io guardo solo ed esclusivamente al campo – dice mister Izzo sul ricorso –, rispetto le decisioni della mia società che tra l’altro ha semplicemente esercitato un diritto avente da tutte le squadre partecipanti ai campionati: cioè la possibilità di reclamare un qualcosa per lei non corretta. Lunedì abbiamo avuto una riunione e cercato di migliorarsi sotto qualsiasi aspetto. Ora andiamo nel Mugello con tante defezioni ed affrontiamo una delle squadre più in forma e forti del campionato". Domani invece la formazione under 19 torna in campo, con i ragazzi, sempre allenati da Alessandro Izzo, che sono attesi da un match molto importante a Fucecchio, formazione che è in testa alla classifica in coabitazione con l’Atlante Grosseto. Pertanto chi vince, farà un gran passo in avanti verso la vittoria del campionato. Questi i convocati da mister Alessandro Izzo: Luca Guarducci, Cipollini, Kacper, Serghej, Galeota, Filippo Guarducci, Cardone, Agnelli, Lessi, Poggiaroni, Jusus.