Arriva il Trissino campione

Il Circolo Pattinatori Grosseto alza il sipario sulla sua stagione da incorniciare. Stasera al Capannino infatti sfiderà il Trissino nella storica gara-uno di semifinale scudetto. Gli straordinari risultati di quest’anno però (quarto posto in regular season, otto incontri disputati tra Wse Cup e Champions League e la semifinale di Coppa Italia persa ai supplementari con Lodi), sono già stati messi nell’album dei ricordi: il presente si chiama Trissino. I ragazzi di Michele Achilli vanno ad affrontare il quintetto con lo scudetto sul petto, che ha dominato la regular season, ha vinto la Coppa Italia e che non è riuscito a difendere la Coppa Campioni, per essere stato battuto ai rigori dall’Oliveirense. Saavedra e compagni nelle prime due sfide dell’anno hanno tenuto testa alla formazione veneta, guidata da Ct della nazionale Alessandro Bertolucci: all’andata hanno perso 7-4 dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-2 e aver recuperato con Mount le reti di Cocco e Malagoli. Nel ritorno, invece, la "Big Red Machine" ha imposto il pari ai campioni al termine di 50’ che hanno infiammato la pista Mario Parri, grazie alla straordinaria rimonta dei beniamini di casa dallo 0-3 al 4-4 finale. L’Edilfox si presenta a questo impegno non con la tranquillità di chi ha centrato gli obiettivi che si era prefissa, ma con la voglia di continuare a stupire, senza porsi limiti. Franchi ha recuperato e ci sarà.