Argentario, col S. Fiora non sarà semplice

Ventiseiesimo turno in Seconda categoria turno casalingo per la corazzata del girone D Argentario. I santostefanesi oggi ospitano il Santa Fiora, una delle formazioni più in forma del momento, per un incontro non semplice, ma che potrebbe dare il via ad una mini fuga. Dietro il Manciano, che deve recuperare una gara, sarà a Caldana contro un’avversaria che deve assolutamente fare punti per togliersi dalle zone calde della classifica. Il programma: girone C, Etruschi Livorno-Ribolla, Montieri-Marciana Marina; girone D, Argentario-Santa Fiora, Caldana-Manciano, Marina-Cinigiano, Rispescia-Alberese, Roccastrada-Sorano, San Quirico-Campagnatico, Scarlino-Nuova Grosseto, Virtus Amiata-Castell’Azzara.