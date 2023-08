Appuntamento di prestigio Coppa Ruffino, successo

Si è svolta così come era nelle aspettative della vigilia la quarantesima edizione della Coppa Ruffino, ovvero con una bella giornata di sport e condivisione arricchita dal gioco veloce e dagli ottimi punteggi ottenuti dagli ottanta giocatori divisi in 40 coppie iscritti alla gara. Perfetta, come sempre, la location del Golf Club Punta Ala che al termine del torneo (18 buche, formula 4 palle la migliore) ha ospitato anche un bel momento conviviale e le premiazioni effettuate da Sandro Sartor, presidente e amministratore delegato delle Cantine Ruffino, grazie al quale la Coppa è tornata a vivere ed occupare il posto che merita nel panorama di questo sport dopo che, in passato, aveva conosciuto un periodo di stop.

Visibilmente soddisfatti anche tutti i partecipanti, provenienti da varie parti d’Italia, che dopo la sfida sul green si sono ritrovati per la cerimonia finale alla quale erano presenti anche Ferdinando Damiani e Lorenzo Damiani, rispettivamente presidente e vice presidente del Golf Club Punta Ala, e la baronessa Anna Tassinari Ruffino Duprè.

Per il Golf Club maremmano anche la soddisfazione di aver visto inserire nella lista dei premiati alcuni suoi soci: Valerio Pacini, Giovanni Galeotti, Giulio Ghisolfi e Nicolò Vitelli. E la Coppa Ruffino già dalla prossima edizione salirà ancora di livello: sarà inserita, infatti, nel Grande Slam delle cinque gare più importanti del campo con una classifica dedicata. Ecco i risultati finali della quarantesima edizione e i prestigiosi premi offerti dalle Cantine Ruffino.

1° Categoria. 1° lordo Allegra Rocchetti e Luca Bertucci con 76 colpi (due bottiglie Magnum Modus); 1° netto Valerio Pacini e Giovanni Galeotti con 68 colpi (due bottiglie Magnum Riserva Oro); 2° netto Giulio Ghisolfi e Massimiliano Lancellotti con 70 colpi (due Magnum Modus).

2° Categoria. 1° netto Giovanni Covati e Nicolò Vitelli con 64 colpi (due Magnum Riserva Oro); 2° netto Francesca Folonari e Susanna Santini con 73 colpi (due Magnum Modus).

3° Categoria. 1° netto Alfredo Puca e Alessandro Alessandrini con 41 punti (due Magnum Riserva Oro); 2° netto Fabrizio Pietrantoni e Pier Francesco Alessi con 37 punti (due Magnum Modus). 1° seniores Over 60 Sandro Pagni ed Ersilia Randi (due Magnum Riserva Ducale).

Premi speciali. Driving contest maschile alla buca 10: Andrea Gumiero (bottiglia Riserva Ducale Oro); Driving contest femminile alla buca 10: Allegra Rocchetti (bottiglia Riserva Ducale Oro); Nearest the pin maschile alla buca 15: Paolo Neri con 11,2 metri (bottiglia Riserva Ducale Oro).

Luca Mantiglioni