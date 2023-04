Ancora un successo importante per il "Luca Consani" di Rossi

Ancora un successo per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani". Le ragazze di Rossi, nella terzultima giornata di B2 femminile, hanno vinto 3-0 in casa contro Bartoccini Fortinfissi Perugia alimentando ancora il sogno della salvezza: 25-16, 25-9, 25-23. Con questi punti le grossetane sono salite a quota 29 punti agganciando in classifica il Vbc Viterbo. E’ la quinta vittoria consecutiva nel campionato delle grossetane, per un successo netto che permette di agganciare Viterbo a quota 29 punti e rimanere ad un solo punto da Fossato che è andato a vincere a Stia. L’incontro è partito con un iniziale equilibrio con le umbre in vantaggio per 8-6, poi la difesa maremmana è cresciuta, non facendo più cadere a terra neanche un pallone e chiudendo il primo set 25-16. Nel secondo parziale Santerini e compagne hanno commesso solo due errori, prendendo di tutto, chiudendo in attacco e a muro, nascondendo la palla a Bartoccini, per un 25-9 perfetto. Il terzo parziale ha visto regnare l’equilibrio con Bartoccini sempre avanti, finché le grossetane non hanno ritrovato il gioco concreto di inizio partita, chiudendo set e partita sul 25-23.