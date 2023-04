Allievi, giocatore fermo nove giornate

Un atleta delle giovanili del Follonica Gavorrano squalificato per nove giornate per aver provato a colpire al volto l’arbitro durante la partita.

In Prima categoria, una giornata di squalifica per Leonardo Costanzo (Belvedere Grosseto), Morgan Barbieri, Alessandro Stefanini (Massa Valpiana).

In Seconda categoria, inibito fino al 20 maggio il dirigente dell’Alberese Roberto Martellucci perché "allontanato per aver rivolto al direttore di gara frasi irriguardose, uscendo protestava vivacemente". Due giornate di squalifica per Leonardo Scapigliati (Intercomunale Santa Fiora), Matteo Ingrossi (Nuova Grosseto Barbanella); una giornata di squalifica per Simone Catella (Campagnatico), Francesco Doganieri, Nicola Magini (Castell’Azzara), Francesco Baneschi (Cinigiano), Giacomo Benanchi (Intercomunale Santa Fiora), Simone Mureddu (Roccastrada), Lorenzo Paradisi, Mirko Trafeli (Scarlino).

In Terza categoria, due giornate di squalifica per Davide Barbarini (Alta Maremma) perché "dalla panchina proferiva frase offensiva nei confronti del direttore di gara"; una giornata di squalifica per Marco Poli, Matteo Trebbi (Alta Maremma), Guglielmo Cencini (Braccagni), Stefano Lucarelli (Castiglionese), Simone Marocco, Leonardo Monaci (Paganico), Cristian Donzelli, Marco Franceschetti (Semproniano), Luca Baccetti (Sticciano).

Negli Allievi Regionali Under 17, nove giornate di squalifica per Giacomo Piazza (Follonica Gavorrano): "Espulso per aver offeso il direttore di gara, dopo la notifica tenta di afferare il volto dell’arbitro colpendolo di striscio sul naso, senza conseguenza alcuna. Ritarda l’uscita dal terreno di gioco e tenta di venire nuovamente a contatto con il direttore di gara ma viene trattenuto dai campagni di squadra. Uscendo dal campo offende e minaccia gravemente, anche con gesti, il direttore di gara colpendo altresì con calci alcuni oggetti della struttura". Una giornata di squalifica per Niccolò Generali (Grosseto), Alessio Francavilla (Invictasauro).