Alessandro Sersanti, nuova sfida in Serie B: dalla Juve un anno in prestito al Lecco Calcio

Alessandro Sersanti è chiamato ad una nuova, importante esperienza: nella prossima stagione calcherà i campi della serie B vestendo la maglia del Lecco. Nella tarda serata di giovedì, infatti, la società lombarda ha perfezionato l’accordo con la Juventus per il prestito secco di un anno e già da ieri Sersanti è a disposizione di mister Luciano Foschi. Il cartellino resta però di proprietà della Juventus (che, fra l’altro, al centrocampista grossetano ha anche allungato il contratto).

Sersanti, classe 2002, ha iniziato a giocare a calcio nei Giovani Calciatori per poi passare all’Invicta, al Follonica e quindi al Siena, società con la quale ha disputato i campionati Allievi e Juniores. Poi è passato alla Fiorentina che dopo alcuni mesi lo ha girato al Grosseto in serie D e con la maglia biancorossa ha disputato anche il successivo campionato di C. Due stagioni ad alto livello, tanto da attirare l’attenzione appunto della Juventus che decise di acquistarlo per inserirlo nella formazione Under23, in serie C. Anche qui, due stagioni da protagonista (ha indossato anche la fascia di capitano) che lo hanno portato a diverse convocazioni in prima squadra e anche al debutto con mister Allegri nell’amichevole con lo Standard Liegi che si è giocata nello scorso mese di dicembre.

Fisico importante, ottima visione di gioco, piedi molto "educati", Alessandro Sersanti si è sempre fatto apprezzare non solo per le sue qualità tecniche e atletiche, ma anche per la grande serietà sia come giocatore che come persona.