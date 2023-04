Al Partizan Degrado la Coppa provinciale

C’è un’altra prima volta nella stagione 202223 di calcio a 7 targata Uisp: il Partizan Degrado, qualificatosi da sesta al termine della regular season, si arrampica fino al titolo grazie ad un aprile da favola e alza al cielo la coppa dopo la netta vittoria in finale (5-0) contro il Barracuda Caffè. Un successo rotondo e legittimo quello ottenuto nell’ultimo atto, con il team di Tramannoni che aveva accarezzato l’idea del back to back dopo il double della passata annata. Itri, con una deviazione volante, rompe l’equilibrio al 15’: un tocco beffardo che si spegne in modo imparabile alle spalle di Scapecchi. I biancorossoneri provano subito la reazione con Paladini, ma, prima dell’intervallo, il sinistro da fuori di Rosati porta i suoi sul doppio vantaggio, spianando la strada verso il successo finale. Il Barracuda, infatti, non riesce a trovare le contromosse necessarie durante la pausa, anzi, il tris del caparbio Paoletti in avvio di frazione, con il numero 7 che guadagna palla in posizione defilata infilando poi in diagonale Scapecchi, chiude di fatto il match, con i campioni in carica che vanno in avanti si con generosità, ma senza trovare i varchi giusto, con capitan Tarquini a dettare i tempi in difesa. Ceccherini, con un paio di belle giocate, va vicino e meriterebbe anche il gol, ma invece è il Partizan a rimpinguare il bottino prima con il tracciante di Porcari e, proprio sul gong, con il colpo di biliardo di Francesco Conti che pone la sua firma in questa trionfale gara e che scrive il 5 a 0 finale. Al termine della gara premiazioni di rito per l’annata diretta dal responsabile Lorenzo Croci, con la premiazione delle due squadre classificate, mentre gli Young Boys fanno incetta degli altri premi, aggiudicandosi i titoli di miglior difesa e il capocannoniere con Matteo Santiloni, autore di 26 reti, davvero uno spauracchio per tutte le difese avversarie. Un ringraziamento particolare a tutte le squadre che hanno partecipato al campionato e alla società Asd Invictasauro per la messa a disposizione del terreno di gioco.