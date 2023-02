Al Grifone scatta il silenzio stampa per gli "incresciosi episodi arbitrali"

In casa biancorossa è giunto il momento del silenzio con lo scopo di costruire un clima di serenità intorno al gruppo e permettere ai giocatori di lavorare in tranquillità in questa conclusiva e decisiva parte di campionato. "E’ iniziato il silenzio stampa a tempo indeterminato per tutti i tesserati – si legge in una nota del sodalizio del patron Gianni Lamioni – a causa dei ripetuti incresciosi episodi arbitrali verificatisi nelle ultime due gare ed in modo particolare in quella di domenica contro il Livorno. La decisione viene presa visti i clamorosi torti che si possono evincere dalle immagini al solo fine di tutelare la serenità della squadra. La società presenterà formale richiesta di chiarimenti agli organi preposti per tutelare l’integrità e i diritti della città di Grosseto e di tutti coloro che vogliono bene al nostro Grifone".

Intanto l’interesse oggi è rivolto verso il bollettino ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti per conoscere quali saranno le decisioni del Giudice sportivo dopo il concitato "post partita" al termine della gara con il Livorno nella quale l’arbitro Dario Acquafredda della sezione di Molfetta, insieme ai suoi collaboratori, è diventato, in negativo, il protagonista assoluto con delle decisioni che hanno penalizzato la squadra di mister Cretaz che domenica in casa dell’Orvietana dovrà fare ameno di Pasciuti e Caprioli espulsi durante la gara con i labronici. E il match in terra umbra, contro il fanalino di cosa, assume "un valore vitale" per il Grifone sempre più impegnato nella lotta per la salvezza.