Achilli suona la carica: "Ora niente calcoli Peccato non poter giocare in casa nostra"

La serie di semifinale prevede, dopo la gara di Follonica, due trasferte a Trissino, per tornare in gara 4 in Maremma. "Non possiamo fare calcoli ma dobbiamo pensare partita per partita. Comunque vanno i risultati mi trovo a dover vincere sempre – ha detto il tecnico Achilli –. In una partita così importante dispiace per i tifosi, per la città, che un evento speciale sia fruibile solo con la macchina, il pullman o la televisione. Dal punto di vista tecnico-tattico non può essere scalfito niente. Ripeto il rammarico è solo per la città e per la società che ha lavorato duro per tutto l’anno per arrivare a questi livelli e per la gente che si stava affacciando in maniera sempre più numerosa in via Mercurio". Poi chiude: "Questo esodo a Follonica mi auguro sia però uno sprone per l’Amministrazione comunale per trovare soluzione per mettere a norma l’impianto, la nostra casa di via Mercurio".