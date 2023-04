"Abbiamo pagato ancora una volta la poca cattiveria"

"E’ stata una partita brutta, primo tempo in modo particolare, anche se deve essere esaminata sotto diverse situazioni". L’allenatore Roberto Cretaz appare deluso dall’esito della gara che ha visto prevalere il Tau sul "neutro" di Poggibonsi. "Un primo tempo equilibrato – prosegue il tecnico –, poi i primo venti minuti della ripresa nei quali loro ci hanno chiuso e noi abbiamo fatto fatica ad uscire. Complimenti agli avversari che hanno meritato di vincere mentre noi in due-tre circostanze dovevamo essere più cattivi quando ti giochi tutto. Ma questa, purtroppo, è una prerogativa che ci portiamo addosso da tempo". Una riflessione. "Mancano ancora tre gare – prosegue il tecnico valdostano –e il campionato è ancora tutto da giocarsi. Faremo tesoro degli errori commessi e dobbiamo pensare a quella dopo che è un’altra gara ancora più importante". Alla domanda di un giornalista sull’utilizzo di Cesaroni il tecnico è categorico. "Voi venite soltanto alla domenica e non sapete quasi nulla. Cesaroni si è allenato poco nelle ultime settimane e ha un’autonomia di un quarto d’ora, anche se è entrato molto bene in gara. Ma quello che conta è il gruppo che deve uscire dalle difficoltà e non i singoli. Forse eravamo troppo tranquilli dopo Flaminia, ma siamo tornati subito con i piedi sulla terra". Infine le "palle inattive". "E’ una nostra difficoltà – conclude Cretaz – e ne abbiamo già parlato. Abbiamo pochi saltatori. Poi ci siamo fatti da soli il gol". Un Grosseto, dunque, che rimane fermo a quota 34 e che ha rimesso in gioco la squadra della Terranuova Traiana che di punti ne ha 31 e alla quale dovrà far visita domenica. Davvero le sofferenze non finiscono mai.