A Natoli la tappa del "Froggy Tour"

Il Froggy Golf Tour ha aperto il fine settimana legato alla Festa della Liberazione a Punta Ala. La seconda prova di qualifica del circuito è stata vinta da Matteo Natoli con 73 colpi, uno solamente oltre il par. Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo nella tappa del Voucher & Travel Tuscany Taste. Successo per Niccolò Melani con 82 punti mentre Mariella Cerboneschi (34), Barbara Zanotti (37) e Reves Salvatori (36) si sono imposti nelle categorie nette. Il circuito Tuscany Taste ha fatto tappa anche al Golf Argentario con oltre 90 giocatori in campo. Ha vinto Massimo Cozzi con 75 colpi. Alessia Tiradritti (40) ha preceduto Fabio Cardosi (37) in prima categoria, Ottavio Coppola (36) ha vinto l’avvincente testa a testa con Andrea Giacometti, a pari punti, in seconda, mentre Lorenzo Franco (42) ha avuto la meglio su Mara Verdiani (39) in terza.

