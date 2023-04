A Marsiliana si decide il campionato

Ventisettesimo e quart’ultimo impegno di campionato in Terza categoria con la sfida che con molta probabilità deciderà la vincitrice del torneo. Oggi infatti si gioca Marsiliana-Maglianese, entrambe prime appaiate a quota 57 punti. un match nel match, che oltre ad essere un derby, potrebbe lanciare in volata una delle due alla vittoria finale. Dietro spera in un pareggio la Castiglionese, terzo incomodo con 55 punti: i rossoblù saranno impegnati in casa contro un Atletico Grosseto oramai in vacanza. In ottica playoff, chi deve accorciare le distanze sulle prime tre è senza dubbio il Pitigliano, quarto, e staccato di 16 punti dalla Castiglionese. Il team di Ercole oggi sarà a Sticciano, campo dove non è mai semplice vincere. Il programma: Castiglionese-Atletico Grosseto, Marsiliana-Maglianese, Orbetello Scalo-Batignano, Paganico-Civitella, Scansano-Braccagni, Semproniano-Alta Maremma, Sticciano-Aurora Pitigliano.