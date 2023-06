A Casa Mora i migliori giovani d’Italia

E’ il palasport Casa Mora la sede del trofeo "Promote", quello che una volta si chiamava "trofeo delle Regioni" di hockey pista. Tre le categorie che si sfideranno per tre giorni, da oggi a domenica: Under 13, Under 15 e Under 17. I migliori talenti d’Italia giovanile (la maggior parte in fatti giocano nel campionato Tosco-Ligure) si sfideranno per portare a casa l’ambito trofeo. Assente il comitato regionale Veneto che nelle scorse settimane ha comunicato la decisione di non partecipare al Trofeo Promote HP (una decisione che ha lasciato amareggiati la Federazione e organizzatori), e che ha costretto a modificare i calendari delle partite. Per le categorie Under 15 e Under 17 è stata comunque mantenuta la formula del girone all’italiana (tutti contro tutti). Per la categoria Under 13 viene adottata la formula del doppio girone all’Italiana. Tutte le partite saranno visibili, in diretta, sul canale Youtube della Fisr.