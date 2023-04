"50 km di Romagna", Claudia Vincenti super Dodicesima assoluta e suo il record provinciale

Straordinaria prestazione di Claudia Vincenti ai campionati italiani della 50 chilometri. A Castelbolognese nella più classica delle ultramaratone, la "50 km di Romagna", la rappresentante della Track & Field, la società di Master più titolata della città di Grosseto, conclude in 3 ore e 52’, dodicesima donna al traguardo, ottava italiana assoluta e soprattutto seconda master F35, conquistando la sua prima medaglia in carriera in un campionato nazionale. Il tempo rappresenta anche il nuovo primato provinciale (il precedente era 4 ore e 22 ’) che era stato di appannaggio di Valentina Spano corso nello stesso percorso nel 2016 . Ennesima soddisfazione per la Track& Field master Grosseto e per l’allenatore Luciano Allegretti, anche perché la gara ha rappresentato solo uno step per il "Passatore" di fine maggio dove l’atleta italoamericana sarà ai nastri di partenza della sua prima 100 chilometri insieme ad altri quattro compagni di squadra che cercheranno di portare a casa l’impresa.