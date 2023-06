Skipper si fa pagare in nero di fronte alla Guardia di Finanza

Grosseto, 20 giugno 2023 - Fa scendere i passeggeri e riscuote i soldi a nero. Uno skipper fiorentino, impiegato a bordo di un catamarano di circa 20 metri, di proprietà di una società con sede a Roma, al termine di una crociera di cinque giorni effettuata all’Isola d’Elba, ha fatto sbarcare i passeggeri (un gruppo di stranieri dell’est Europa) proprio di fronte l’ingresso della caserma della Guardia di finanza di Castiglione della Pescaia facendosi pagare parte del noleggio, circa 800 euro, in contanti e “a nero”.

Episodio che non è passato inosservato in quando a controllare quanto stava avvenendo c'erano gli occhi attenti dei militari che, dalla finestra del piano superiore della Tenenza, non appena si sono resi conto di quanto stava accadendo, sono prontamente usciti dalla caserma identificando sia i passeggeri che lo skipper.

Al fine di procedere a un controllo più accurato, è stata coinvolta la Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Porto Santo Stefano. La sinergia tra le due componenti ha permesso di procedere a contestazioni amministrative sia nei confronti della società armatrice, in relazione alla mancata emissione del documento fiscale oltre che all’effettuazione dell’attività abusiva di noleggio ed all’assunzione “a nero” dello skipper, nonché nei confronti del fiorentino per esercizio dell’attività di noleggio privo delle necessarie abilitazioni nautiche.