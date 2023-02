Rispescia, incendio in un appartamento: va a fuoco il seminterrato

Vigili del fuoco in azione (Foto di repertorio)

Rispescia (Grosseto), 14 febbraio 2023 - Attimi di paura oggi, martedì 14 febbraio, nella frazione di Rispescia a causa di un incendio che è divampato in un appartamento. L’incendio di suppellettili è avvenuto all'interno di un locale seminterrato, una taverna inserita in un'unità abitativa ad un piano bifamiliare sita nella frazione di Rispescia, in provincia di Grosseto. Il rogo ha coinvolto materiale di arredo e fortunatamente non ha interessato le strutture. Il locale interessato dall'incendio è inserito in un'unità abitativa ad un piano.

Sono subito stati allertati i soccorsi e le fiamme, grazie all'intervento repentino della squadra dei Vigili del fuoco, non hanno coinvolto i locali sovrastanti. Al momento le fiamme sono state estinte ma, a causa del denso fumo che ha invaso tutta l'unità abitativa, la squadra dei Vigili del fuoco sta operando con i motoventilatori per liberare i locali dal fumo e procedere alle verifiche di sicurezza del caso. Non si registrano feriti.