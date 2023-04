Ragazzo finisce contro il guard rail per evitare un animale

Monte Argentario (Grosseto), 4 aprile 2023 - Un altro incidente dovuto al passaggio inaspettato di un animale. I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti nella notte tra lunedì e martedì, poco prima di mezzanotte, sulla strada provinciale 161 nel comune di Monte Argentario, vicino a Porto Santo Stefano, per un incidente stradale. Un ragazzo di 19 anni, per evitare di investire un animale, ha perso il controllo della sua auto ed ha urtato il guard-rail. E' stato soccorso e trasportato in codice 2 all'ospedale di Orbetello da una ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.