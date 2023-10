Paura a Nomadelfia: capannone a fuoco nella notte

Grosseto, 15 ottobre 2023 - Momenti di paura si sono vissuti nella notte tra sabato e domenica a Nomadelfia, nel comune di Grosseto. Un incendio è divampato in un capannone adibito a deposito di materiale vario. Il rogo è divampato intorno a mezzanotte. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. La particolarità del materiale stipato ha reso particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento. All'interno del capannone c'era infatti in buona parte materiale cartaceo.

Ma anche elettrodomestici e quattro bombole di Gpl. Nonostante le difficoltà, le operazioni dei vigili del fuoco di Grosseto si sono concluse permettendo di salvare il fabbricato adiacente al capannone andato a fuco. Alle 9 di questa mattina le squadre dei vigili del fuoco erano ancora al lavoro per le operazioni di smassamento e di verifica della presenza di eventuali focolai. Sono in corso le indagini per accertare le cause all'origine del rogo.

Maurizio Costanzo