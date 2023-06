Paura a Grosseto, va a fuoco un prefabbricato di legno

Grosseto, 27 giugno 2023 - Attimi di paura a Grosseto per un incendio che ha interessato una struttura prefabbricata a uso abitativo in località La Rugginosa, sulla strada San Luigi.

Intorno alle 23 circa del 26 giugno, tre squadre del comando dei vigili del fuoco sono intervenute per domare l'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento.

Ad andare a fuoco è stata una struttura portante in legno e muratura perimetrale in blocchi prefabbricati di circa 120 metri quadri. Completamente distrutta la struttura , ma grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio non ha interessato una roulotte parcheggiata nelle immediate vicinanze. Sul posto, oltre al Funzionario Tecnico dei Vigili del fuoco di servizio per le verifiche del caso, anche la Polizia Municipale di Grosseto.

