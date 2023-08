Argentario, ormeggi selvaggi nel mare protetto: controllate 11 barche. Multe anche da 1600 euro

Orbetello (Grosseto), 16 agosto 2023 - Le barche ancorate vicino alla riva impediscono la balneazione in sicurezza. I Carabinieri della compagnia di Orbetello continuano la loro attività di prevenzione e repressione delle situazioni potenzialmente pericolose per i natanti e i bagnanti nel mare dell'Argentario. E nella mattinata di lunedì 14 agosto, nelle acque del golfo degli Spalmatoi dell'isola di Giannutri i militari della componente navale di Porto Santo Stefano e del distaccamento navale dell'Isola del Giglio hanno svolto, a bordo della motovedetta CC N804 ''De Giorgi'' e del battello pneumatico CC 406, un servizio coordinato atto a reprimere il diffuso e pericoloso fenomeno dell'ancoraggio selvaggio di imbarcazioni, sia a motore che a vela, che rappresenta inoltre una diretta minaccia alle praterie di Posidonia presenti lungo i fondali dell'isola, a pochi metri dalla costa.

L'attività di controllo ha determinato l'immediato sgombero dei tanti natanti dalla zona riservata alla balneazione, consentendo lo svolgimento in sicurezza delle attività ricreative da parte dei tanti bagnanti intenti a godersi le acque dell'isola. Durante il servizio sono state controllate in totale 11 imbarcazioni, di cui 2 a vela, e sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 1.600 euro.