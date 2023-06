Monte Amiata, incidente sulla pista di downhill: due biker feriti

Grosseto, 25 giugno 2023- Un duplice infortunio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 25 giugno, alle 14, sulla pista da downhill del Monte Amiata, Prato delle Macinaie, Grosseto.

I tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Monte Amiata, che tutti i fine settimana presidiano la zona, sono prontamente intervenuti dividendosi tra i due infortunati dislocati in due punti diversi della discesa.

I tecnici hanno provveduto a stabilizzare e mettere in barella i due biker in modo da facilitare le operazioni di recupero da parte dell'elisoccorso Pegaso 2 partito da Grosseto.

Il medico e infermiere di bordo hanno valutato, una volta a terra, le condizioni dei due feriti che sono stati in seguito imbarcati e trasportati all'ospedale di Grosseto per accertamenti. L'intervento è stato risolto in maniera celere anche grazie al fondamentale supporto logistico del personale dell'Amiata Freeride.

