Linux, il cane-finanziere è pronto a combattere contro lo spaccio

Grosseto, 13 giugno 2024 - La Guardia di Finanza di Grosseto dallo scorso mese di maggio può contare su un nuovo componente di nome Linux, giovane esemplare di pastore tedesco specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti. La fiamma gialla a quattro zampe è al suo primo impiego operativo e giunge in Maremma dopo essere stata formata presso il “Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo” del Corpo ed aver superato brillantemente tutte le prove necessarie all’immissione in servizio.

Linux, dal temperamento sicuro e vivace, affiancherà Dankan, storico cane antidroga in forza al gruppo di Grosseto che nel corso degli anni si è distinto in tutta la Provincia per aver fiutato ingenti quantità di stupefacenti. L’arrivo del pastore tedesco testimonia l’impegno profuso dal Comando Provinciale nell’incrementare le attività a contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, operazioni che per essere portate a termine con sempre maggiore incisività e capillarità non possono prescindere dall’impiego delle unità cinofile.

L’unità cinofila è il binomio costituito dal cane e dal suo conduttore. Un legame indissolubile che nasce durante il periodo di addestramento del quadrupede e che dura tutta la vita. Per il cane l’attività addestrativa non costituisce un lavoro o una costrizione ma sempre e comunque un gioco, uno sfogo ai suoi istinti naturali. L'istruttore fa leva sull’indole predatoria dell’animale e lo abitua a cacciare un manicotto di spugna per ottenere una ricompensa. Quella spugna, nel progredire del training, sarà impregnata di odori, prima quelli delle droghe leggere, molto forti e persistenti, poi quelli più difficili da riconoscere della cocaina e dell’eroina. I cani non entrano mai a contatto diretto con le sostanze stupefacenti, ma si limitano a segnalare la loro presenza al conduttore, che, dopo averli ricompensati con l’ambito manicotto, provvederà alle operazioni di rito. Linux e Dankan sono pronti ad affrontare una stagione estiva che si prospetta particolarmente impegnativa, durante la quale, in ragione dell’aumento del flusso turisti, saranno impiegati in numerose attività di servizio a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio e della salute dei cittadini, in particolar modo dei più giovani.