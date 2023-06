Auto esce di strada a Punta Ala, 71enne ferita e incastrata. Estratta dai vigili del fuoco

Grosseto, 24 giugno 2023 – Una donna di 71 anni è rimasta ferita e incastrata nella propria auto in un incidente stradale è accaduto a Poggio del Barbiere nel comune di Castiglion della Pescaia in provincia di Grosseto. Per cause ancora da accertare, l’auto della donna è uscita di strada. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 della Asl Tse che ha soccorso la conducente, trasportata in ambulanza in codice 2 all'ospedale di Grosseto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre la donna dal veicolo. Il personale dei vigili del fuoco ha poi affidato la 71enne al personale sanitario per il primo soccorso il trasporto d’urgenza in ospedale.

