Capalbio, furgone esce di strada e si schianta contro un albero

Grosseto, 23 giugno 2023 – Nella giornata di oggi, venerdì 23 giugno, sono avvenuti due incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze, nel comune di Grosseto. A Capalbio, sulla sp75, la strada che porta a Pescia Fiorentina, un furgone a bordo del quale c’erano due persone è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. Ferite lievemente le due persone a bordo del mezzo che trasportava materiale da catering. I vigili del fuoco intervenuti hanno rimosso la pianta che a causa dell’incidente era finita in mezzo alla strada. Intervenuto anche personale sanitario per gli accertamenti del caso.

L’altro incidente è avvenuto nel comune di Castell’Azzara, dove un uomo per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è uscito di strada con il proprio mezzo. Il conducente ha ricevuto le cure necessarie dal personale sanitario intervenuto. I vigili del fuoco invece hanno messo in sicurezza il mezzo.