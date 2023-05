Grosseto, auto esce fuori strada: grave uomo di 31 anni

Grosseto, 2 maggio 2023 – Un brutto incidente stradale è avvenuto nella sera di martedì 1 maggio a Grosseto. Subito allertati i mezzi di soccorso del 118 della Azienda Usl Toscana sud est che sono intervenuti sul posto alle ore 20.10, per l’incidente avvenuto in via Aurelia Antica. Il sinistro ha coinvolto un'auto, che è uscita fuori di strada. Un uomo di 31 anni, che era alla guida del mezzo, è rimasto ferito e trasportato in codice 3 da una ambulanza della Misericordia di Grosseto al Pronto Soccorso dell'ospedale Misericordia. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

